رونالدو يصل إلى إيطاليا ويدخل الحجر

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تورينو للالتحاق بفريقه يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر تزامناً مع معاودة التمارين الفردية؛ لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن مسألة استئناف الدوري الإيطالي لكرة القدم محسومة؛ بل إن هناك شكوكاً بإمكانية إنهاء الموسم في ظل استمرار تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وأفادت الصحف المحلية أن طائرة خاصة على متنها رونالدو وعائلته حطت في مطار تورينو؛ وذلك بعد أن أمضى النجم البرتغالي نحو أسبوعين في العزل المنزلي في مسقط رأسه جزيرة ماديرا، على أن يدخل الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وعلى صعيد متصل من المقرر أن يعقد الاتحاد الإيطالي للعبة اجتماعاً، الجمعة، لتحديد مصير الدوري.