«القناص» نيجريدو يودع النصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

أصبح رحيل الإسباني الفارو نيجريدو، (34 عاماً)، عن صفوف النصر أمراً واقعاً، بعد نهاية عقد اللاعب مع الفريق، وعدم التوصل مع إدارة«العميد» إلى اتفاق من أجل تجديد التعاقد.

ونشر اللاعب الإسباني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صوراً من وداع زملائه في الفريق له، الأمر الذي أكد رحيل «القناص» عن النصر بعد موسمين رائعين له مع الفريق.

ووقف الجانب المادي عائقاً في استمرار اللاعب مع الفريق لموسم جديد، على الرغم من تألقه في جميع المباريات التي خاضها.

وتعاقد نادي النصر مع الفارو نيجريدو في 19 سبتمبر/ أيلول 2018، لمدة موسمين قادماً من نادي بيشكتاش التركي، وخاض هذا الموسم 17 مباراة سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 5.

وسبق لنيجريدو أن لعب للمنتخب الإسباني، والعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، أبرزها ريال مدريد، وإشبيلية، وفالنسيا، ومانشستر ستي.