شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح بتقصير وقت مباريات الدوري الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطرقت رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم إلى إمكانية تقصير وقت المباريات في حال استئناف النشاط الكروي هذا الصيف في ظل استمرار انتشار وباء كورونا المستجد.

وتجري رابطة الدوري الإنجليزي الممتازمحادثات مع خبراء طبيين والحكومة وممثلي الأندية واللاعبين لإيجاد طريقة لإنهاء الموسم الذي توقف منذ 9 مارس، وتبقى منه تسع مراحل.

وتبقى إقامة المباريات بدون جمهور وفي عدد محدد من الملاعب من أجل تفادي مخاطر الإصابة بالفيروس، بين الفرضيات المطروحة لاستكمال الموسم.

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