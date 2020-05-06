منديز مطلوب في النصر.. وصفقة محلية نارية للشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم



دخلت بعض الأندية مرحلة ترتيب الأوراق والتحضير من أجل خوض مرحلة «الغربلة» التي تتعلق بتحديد مصير ومسار بعض اللاعبين في تشكيلاتها، سواء من عناصر محليين أو أجانب.

ويبدو الوحدة على أهبة الاستعداد لدخول مرحلة من التغيير الواسع على مستوى العناصر التي عول عليها في المرحلة السابقة، بعدما بات أكثر من اسم اليوم في بورصة الانتقالات، وسط رهان على «جيل واعد» من العناصر التي تم الزج بها هذا الموسم.

وعلم «الخليج الرياضي» أن الشارقة بصدد إبرام صفقة محلية نارية، للاعب مهاجم نال شهرة واسعة في «ميركاتو» الموسم الماضي.

في زعبيل، توصل الوصل إلى اتفاق رسمي على ضم اللاعب الأرجنتيني نيكولاس أوروز، بعد تأجيل الصفقة لأسابيع عدة بسبب توقف النشاط، وغياب حركات الطيران عالمياً، قبل أن يعمل مسؤولو النادي على تأمين حسم الصفقة من خلال الخطوات التي أنجزت خلال الساعات الأخيرة، على أن يبقى الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

وسيكون أوروز ثاني اللاعبين الأجانب في صفوف «الإمبراطور» الموسم المقبل، مع بقاء البرازيلي ويلتون سواريز، بينما تأكد رحيل الثلاثي غايبور وستراش وغالفاو.

أما في قلعة العميد، فيضع النصر نصب عينيه إدخال بعض التغييرات على هوية لاعبيه الأجانب، حيث برز اسم لاعب منتخب رأس الأخضر وفريق الشارقة ريان منديز كمرشح بارز من أجل الدفاع عن ألوان«العميد» علماً أن اللاعب لا يزال يرتبط بعقد لعام إضافي مع «الملك»، بينما قد يكون بديل الإسباني نيغريدو الراحل عن «العميد»، إفريقياً أيضاً.

ووضع أحد أندية دبي اسم العملاق التوغولي مالابا لاعب اتحاد كلباء في كشف الأسماء التي يريد التعاقد معها، بعدما أجرى اتصالات أولية حول مدى إمكانية ضم اللاعب الذي تألق مع «النمور» هذا الموسم.

أما في بورصة اللاعبين المحليين، فلا يزال مسؤولو الوصل يعملون بجهد من أجل تمديد عقد لاعب الوسط الدولي علي سالمين الذي خضع لعملية جراحية غاب على أثرها عن الملاعب لأشهر عدة.

وسيتحدد مصير فهد الظنحاني حارس بني ياس بعدما بات تحت دائرة الضوء، حيث أبدى أكثر من نادٍ رغبة في ضم الحارس الذي يعتبر من الحراس المميزين في الدولة.