عبد المجيد حسين: استكمال الدوري يحقق العدالة والمساواة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب



أكد عبد المجيد حسين عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم أن تكملة الموسم الرياضي أمر حتمي لتحقيق مبدأ المساواة مبيناً أن تفشي فيروس كورونا المستجد أثر بشكل كبير في النشاط الرياضي ليس في الإمارات بل في كل العالم.

وتوقف التنافس الرياضي منذ 19 مارس الماضي في كل الألعاب ومن ضمنها كرة القدم الذي لم يستكمل وتبقت منه مسابقتا دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة. ويتصدر شباب الأهلي دبي مسابقة دوري الخليج العربي برصيد 43 نقطة، وتتباين الآراء حالياً حول استكمال الموسم من عدمه، لكن عبد المجيد حسين في حديثه لـ«الخليج الرياضي» شدد على حتمية إكمال الموسم تحقيقاً للعدالة والمساواة بين الجميع، بغض النظر عمن يفوز باللقب معتبراً أن الفرصة ما زالت مواتية لأكثر من فريق لإحراز اللقب وليس شباب الأهلي فقط، مؤكداً أن اللقب لن يحسم إلا بنهاية الأسبوع الأخير من البطولة، كما تطرق إلى الخسائر التي لحقت بكرة القدم الإماراتية والعالمية من جراء أزمة كورونا طارحاً خيارين لا ثالث لهما بشأن بقية الموسم.

وقال: نحن ملتزمون بكل القرارات الصادرة من الجهات العليا التي تمثل توجهات القيادة الرشيدة وصحة الإنسان أهم أولويات الدولة، وبالنسبة لنا في نادي شباب الأهلي ملتزمون كغيرنا من الأندية وكل الاتحادات والمؤسسات الرياضية في تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين وكل المنتمين إلى النادي من أجهزة إدارية وفنية وجمهور.

وعن رأيه حول استكمال الموسم الكروي في ظل ما يثار من جدل واسع بين مؤيد ومعارض قال عبد المجيد: أنا مع استكمال الموسم لإعطاء كل ذي حق حقه ولتكون هناك عدالة ومساواة، فإلغاء الدوري معناه أنه لا يوجد موسم رياضي من الأساس، نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول هو استكمال الموسم لحسم لقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، أمّا الخيار الثاني فهو إلغاء الموسم الرياضي بكل مسابقاته وتُلغى جميع النتائج وفي هذه الحالة، كأن الموسم لم يكن وهذا فيه ضرر سواء للمتصدر أو الملاحقين المنافسين له فهم أيضاً لهم حظوظهم، فاللقب مازال في الملعب ولا يمكن الجزم بحسمه إلا مع آخر جولة بغض النظر عن فارق النقاط الحالي بين فرق مقدمة الترتيب، كما سيلحق الإلغاء الضرر أيضاً بالأندية التي حققت إنجازات، فهذا سيؤدي إلى تجريد فريقين توّجا بلقبي السوبر وكأس الخليج العربي من لقبيهما وهذا يعني كذلك أن الجهود والأموال التي صرفت في الإعداد ضاعت هباء، ولا يحقق أبداً عدالة المنافسة وفق قواعد التنافس الرياضي الشريف المتعارف عليها، لذلك أرى استكمال ما تبقى من الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة يحقق المساواة من ناحية ويحافظ على إنجازات الأندية كما يبقي على حظوظ الفرق المتنافسة على درع الدوري قائمة.