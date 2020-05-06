عودة مرتقبة للدوري المصري.. والأندية تدشن تدريباتها 27 مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع



يسعى نادي أوليمبياكوس اليوناني لبدء المفاوضات مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات المقبلة من أجل التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق الأبيض عقب نهاية الموسم الحالي، وأرسل مسؤولو أوليمبياكوس خطاباً رسمياً للزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة للاستفسار عن القيمة المالية لبن شرقي تمهيداً للتعاقد معه.

وعلى خط آخر، كلف عمر السعيد مهاجم الزمالك وكيله بالبحث عن عروض خليجية، تحسباً لرحيله عن القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الحالي، ويتطلع السعيد للرحيل عن القلعة البيضاء بسبب ابتعاده الدائم عن تشكيل فريقه الأساسي بسبب عدم قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق باللاعب.

في سياق آخر، حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة يوم 27 مايو الجاري، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، موعداً لعودة أندية الدوري الممتاز للتدريبات الجماعية من خلال معسكرات مغلقة، حال الحصول على موافقة رسمية من مجلس الوزراء على استئناف مسابقة الدوري العام، وتضمن التصور الذي تمت مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة، أن تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التي وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة وتتمثل في: إقامة المباريات في ملاعب متقاربة، وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.. تقليص عدد اللاعبين في الحافلة الخاصة بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، وتضم الحافلة 25 فرداً بدلاً من 50، وتقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفني والمدرب العام وإداري واحد والطبيب ومساعد له فقط، وخضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدوري وتعقيم جميع الملاعب والفنادق التي تستضيف اللاعبين والمباريات، وتقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام في ملاعب مفتوحة تنفيذاً لفكرة التباعد الاجتماعي وتخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوي مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصي.

من ناحية أخرى، تلقى اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مشاركة اللاعبين مواليد 97 في أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها عاماً لتقام صيف 2021.