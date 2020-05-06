«الموسيقار» يفضل إلغاء الدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



تمنى فهد الهريفي نجم المنتخب السعودي السابق والملقب «بالموسيقار» أن يستكمل الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة القادمة مبيناً أنه ضد تتويج المتصدر أو بطل الشتاء من مبدأ الحياد والعدل.

وقال الهريفي الذي اعتزل عام 2001 عبر مقابلة إذاعية : أنا مع قرار إلغاء الموسم بأكمله إذا لم تسمح الظروف باستكماله من حيث انتهى.

وحتى اللحظة لا يزال منتصف أغسطس المقبل موعداً مبدئياً وضعه اتحاد كرة القدم السعودي بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين لاستئناف الدوري الذي توقف بعد الجولة 22 بسبب جائحة فيروس كورنا المستجد.

ووضعت الأندية عدة سيناريوهات تحسباً لمستقبل البطولة، من بينها إخطار اللاعب بموعد التجمع المبدئي في يوليو المقبل لبدء الاستعدادات إذا سمحت الجهات المسؤولة عن متابعة الجائحة بعودة النشاط الرياضي، في حين لا تزال أماكن المعسكرات غير محددة وخاصة بالنسبة للأندية التي تستقر في مدن ترتفع فيها الحراة خلال شهري يوليو وأغسطس كالرياض وجدة والمنطقة الشرقية، ما يجعل فرق تلك المدن أمام خيار الذهاب للمصائف إذا لم يتح لها السفر لأوروبا.

على صعيد آخر،أعلن عبد الله عطيف متوسط ميدان الهلال دخوله المرحلة الثانية من برنامج التأهيل بعد إصابته على مستوى أربطة الركبة وخضوعه لجراحة في برشلونة قبل شهر ونصف الشهر تقريباً.

وبث عطيف لقطات من منزله وهو يتدرب في المسبح رفقة مدربه الخاص وبإشراف من الجهاز الطبي لنادي الهلال.