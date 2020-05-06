نبيل عاشور يترشح لرئاسة اتحاد الإمارات لكرة اليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



أعلن نبيل محمد سعيد بن عاشور نجم كرة اليد الإماراتية ونادي الشارقة السابق الذي يتقلد منصب الأمين العام اتحاد كرة اليد الحالي عن ترشحه لرئاسة اتحاد الإمارات لكرة اليد في الدورة الانتخابية القادمة 2020-2024 .

ويعد نبيل عاشور من رموز كرة اليد كلاعب، كما مارس العمل الإداري بعد اعتزاله في نادي الشارقة واتحاد اليد،وكان ضمن كوكبة نجوم منتخب الإمارات الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب عام 1997،وكان إداريا لمنتخب الرجال الذي تأهل إلى نهائيات كاس العالم 2014 .

ويذكر ان نبيل عاشور ورد اسمه في المنهج الدراسي للغة الإنجليزية للصف السابع بعنوان: «هل تعلم»،وينحدر من أسرة إماراتية تعتبر الأشهر في كرة اليد على مستوى دول الخليج والوطن العربي وأسرة محمد سعيد بن عاشور وجميع اشقائه تألقوا وحازوا على النجومية في كرة اليد على مستوى نادي الشارقة والمنتخبات الوطنية وهم عصام عاشور وقاسم عاشور مدرب منتخبات الناشئين والأشبال والشباب حالياً في اتحاد اليد، وصالح عاشورعضو لجنة حكام الاتحاد الدولي ورئيس لجنةالتحكيم في الاتحاد الآسيوي وسالم وناصر عاشور.