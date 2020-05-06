شكرا لقرائتكم خبر عن توافق بين كاتنيتش والاتحاد العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أكد إياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية المكلفة بإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني لمنتخب «أسود الرافدين» مستمر مع المنتخب وأبدى تعاوناً كبيراً في تخفيض قيمة عقده توافقاً مع تفشي فيروس كورونا.
وقال بنيان: الاتحاد يسعى لتوفير سبل النجاح للمنتخب العراقي وللمدرب وننتظر ما تسفر عنه الأيام المقبلة من تعليمات جديدة من الدولة، لتحديد موعد اجتماع مع المدرب بعد فتح خطوط الطيران المدني، كاتانيتش مستمر مع المنتخب وأكد أنه على استعداد لخفض راتبه.
يذكر أن المنتخب العراقي يتصدر الآن مجموعته في تصفيات كأس العالم وتنتظره ثلاث مباريات يحاول من خلالها البقاء في صدارة المجموعة والتأهل إلى المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر توافق بين كاتنيتش والاتحاد العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.