توافق بين كاتنيتش والاتحاد العراقي

أكد إياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية المكلفة بإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني لمنتخب «أسود الرافدين» مستمر مع المنتخب وأبدى تعاوناً كبيراً في تخفيض قيمة عقده توافقاً مع تفشي فيروس كورونا.

وقال بنيان: الاتحاد يسعى لتوفير سبل النجاح للمنتخب العراقي وللمدرب وننتظر ما تسفر عنه الأيام المقبلة من تعليمات جديدة من الدولة، لتحديد موعد اجتماع مع المدرب بعد فتح خطوط الطيران المدني، كاتانيتش مستمر مع المنتخب وأكد أنه على استعداد لخفض راتبه.

يذكر أن المنتخب العراقي يتصدر الآن مجموعته في تصفيات كأس العالم وتنتظره ثلاث مباريات يحاول من خلالها البقاء في صدارة المجموعة والتأهل إلى المرحلة المقبلة.