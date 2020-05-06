تأكيد إقامة بطولة دبي الدولية للمظلات وتأجيل بطولة إكسبو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أول اجتماع عن بعد له بتقنية الاتصال المرئي عبر برنامج "ZOOM" في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي يفرضها فيروس كورونا في المنطقة والعالم، وترأس الاجتماع نصر حمودة النيادي رئيس الاتحاد ويوسف حسن الحمادي النائب الأول ومحمد يوسف عبدالرحمن النائب الثاني الأمين العام للاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة خالد عبدالكريم العارف وعبدالله مراد عبدالله وسعيد خليفة الغيثي ويوسف الشحي.

وبعد اكتمال النصاب انعقد الاجتماع، ورحب نصر النيادي رئيس المجلس بالحضور مهنئاً إياهم بشهر رمضان المبارك، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأشاد محمد يوسف النائب الثاني للرئيس والأمين العام بخطة العمل التي تمت عن بعد مع عقد اجتماعات مجلس الإدارة بطريقة الاتصال المرئي وتطبيق العمل عن بعد بنسبة 100%، ومن ثم بدأ يوسف الحمادي النائب الأول للرئيس باستعراض جدول الأعمال بالتصديق على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، كما تمت خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتخذة نحو تخفيف قيود الحركة وإمكانية إعادة النشاط الرياضي في دبي وفق الضوابط الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وعليه وبعد إجراء الكثير من المناقشات والتشاور فقد رأى المجتمعون أن تقام بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات 2020 هذا العام وتأجيل بطولة إكسبو إلى العام المقبل 2021 كونه يتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي وانطلاق مسيرة الخمسين عاماً القادمة إلى جانب التوقيت الجديد لمعرض إكسبو الدولي.

أما بطولة العالم العسكرية للقفز بالمظلات "السيزم" وبطولة روسيا الدولية فقد تقرر تأجيلهما إلى العام المقبل بسبب القيود الواسعة التي تم فرضها على حركة التنقل والسفر وتجميد النشاط في العديد من الدول.

وأشار سعيد الغيثي عضو المجلس إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني بصدد إصدار تشريعات ولوائح خاصة بنشاطات الرياضات الجوية، حيث قامت الهيئة بالتعميم على الأندية ذات الصلة دون الرجوع إلى الاتحاد، وأوصى المجتمعون بضرورة الاجتماع مع الهيئة والتنسيق قبل إصدار التشريعات الخاصة بالأنشطة وإبداء الرأي عليها، وفوض المجلس يوسف الحمادي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة للتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.