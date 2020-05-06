الفيفا يعقد ورشة عمل مع اتحادات غرب آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء، ورشة عمل لاتحادات غرب آسيا لمناقشة اللائحة الخاصة بالإجراءات والمسائل التنظيمية الخاصة بكرة القدم في ظل الوضع الصحي الراهن الناتج عن فيروس كورونا. ويهدف الاتحاد الدولي من خلال ورشة العمل التي ستقام بنظام الاتصال المرئي إلى الإجابة عن التساؤلات التي تلقاها من الاتحادات الأعضاء حول هذه الضوابط والمسائل التنظيمية، ومناقشة الاقتراحات التي من الممكن أن يقدمها كل اتحاد حسب وضعه المحلي.

وأشاد محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم بخطوة إقامة الورشة في هذا التوقيت، مؤكداً أن الفيفا يبذل جهوداً كبيرة من خلال التواصل مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لغرض التوصل إلى أفضل الحلول في ظل أزمة كورونا، مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات لكرة القدم على تواصل دائم ومستمر مع مسؤولي الفيفا حول كافة الإجراءات المتعلقة بشؤون كرة القدم، إلى جانب المشاركة في المبادرات التي يقوم بها الاتحادان الدولي والآسيوي، وخاصة في مسألة التوعية الصحية، مشدداً على أن أسرة كرة القدم الإماراتية تلتزم التزاماً كاملاً بإجراءات السلامة التي أقرتها الجهات المختصة في الدولة.