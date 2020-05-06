17 مسابقة لمجلس الشارقة وأندية الإمارة الباسمة في رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مجلس الشارقة الرياضي وأنديته التابعة له قرابة 17 فعالية ومسابقة مختلفة عن بعد في شهر رمضان الفضيل بعد توقف النشاط الرياضي بسبب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة فيروس كورونا. وتتنوع بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الثقافية والمحاضرات الرياضية والتوعوية والتدريبات والمجالس الرمضانية الافتراضية على حسابات التواصل الاجتماعي، والتي وجدت تجاوباً كبيراً من اللاعبين وأسرهم والجمهور والمقيمين، بما يعزز من الترابط بين الأندية والمجتمع.

وأطلق نادي مليحة مسابقتي «على مائدة المعرفة» و«قديمك نديمك»، بجانب مسابقة نادي المدام «اعرف وطنك»، وبدوره يقدم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مسابقة تجويد وتلاوة القرآن الكريم لجميع لاعبي الشطرنج المنتسبين في أندية الدولة، فيما يقيم نادي دبا الحصن مسابقة «رمضانيات حصناوية»، بجانب مسابقة القرآن الكريم بنادي الذيد، بينما ينظم نادي الحمرية مسابقتي الإبداع في المنزل والمعرفة ومحاضرات متنوعة، كما ينظم نادي خورفكان للمعاقين مجالس رمضانية افتراضية لأندية خورفكان، فيما بدأ الملتقى الرياضي الرمضاني عن بعد لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ويتضمن مسابقات وورشاً تدريبية، وأطلق نادي كلباء مبادرة النصائح الإرشادية، فيما نظم نادي الذيد مسابقة الذيد للقرآن الكريم الرمضانية، بينما يقيم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مجلساً رمضانياً عن بعد، وبالمقابل يقدم نادي الثقة للمعاقين تدريبات رياضية عن بعد بجانب مبادرة تواصل بلا حدود.

وأشار الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إلى أن دور الأندية يتكامل رياضياً ومجتمعياً. وقال: «نشكر إدارات المجلس على الجهود المتواصلة خلال هذه الفترة، كما نشكر جميع الأندية على فعالياتها وأنشطتها المختلفة ونشكر أيضاً تفاعل الجمهور واللاعبين والموظفين والمشاركة خلال هذا الشهر، ونتطلع إلى مشاركات أكثر خلال الفترة القادمة، وهو ما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على السلامة والصحة العامة».