شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 5 \ 5 \ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 5 \ 5 \ 2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها دخول أحمد الشيخ نجم هجوم الأهلى حسابات نادى بيراميدز للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى. أحمد الشيخ أحدث المطلوبين من الأهلى فى بيراميدز دخل أحمد الشيخ نجم هجوم الأهلى حسابات نادى بيراميدز للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى. أكد طه إسماعيل نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن أحمد فتحي علاقته انتهت بالأهلي بعد رحيله لبيراميدز بهذه الطريقة. استعادة الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، على موقع إنستجرام، ذكريات الفوز التاريخى للفريق الأحمر على غريمه التقليدى نادى الزمالك. نشر محمد مجدى قفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، ظهر خلالها لاعب القلعة الحمراء، مرتدياً الزى الخليجى. Advertisements طلب رجب بكار نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطنى إدارة النادى الأهلى بتحديد موقفها النهائى فى ملف ضمه، خاصة بعد تلقيه أكثر من عرض خارجى. يتمسك الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بعودة عمار حمدى صانع ألعاب الفريق الشاب بعد انتهاء فترة إعارته لطلائع الجيش.

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