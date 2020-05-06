شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق : خزينة الزمالك تنتعش بـ4 مليون و500 ألف وتمسك بمصطفي محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي إبراهيم فايق ان خزينة الزمالك ستنتعش خلال الأيام المقبلة بما يقرب من 4 مليون و500 الف جنيه من ايجار المحلات في سور النادي.

وقال إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 ، مسئولو الزمالك تمسكوا ببقاء بمصطفي محمد مهاجم الفريق في الموسم المقبل وتم رفض فكرة احترافه حاليا.

من ناحية اخري استبعد مسئولو الزمالك تسويق محمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستبعد مسئولو الزمالك فكرة تسويق زيزو في الصيف المقبل نظرا لغيابه عن المباريات منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، وهو ما يعني عدم إمكانية الحكم علي مستواه الفني من جانب المدير الفني كارتيرون الذي لم يشارك في أي تدريبات تحت قيادته.

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ويحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع لاعبى الزمالك بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ولجأ الفرنسى باتريس كارتيرون، لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.