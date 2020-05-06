شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي الأكثر جماهيرية بمصر في استفتاء أبوظبي الرياضية والزمالك ثانياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد النادي الأهلي لقب الأكثر جماهيرية داخل مصر وخارجها في استفتاء قناة أبوظبي الرياضية ، الذي طرحته عبر فيس بوك وتويتر، وحصد الأهلي المركز الأول بنسبة 69 % فيما حل الزمالك في المركز الثاني بنسبة 31٪ وحصد الأهلي 272 الف صوت مقابل 119 الف صوت للزمالك علي فيس بوك ، وبنسبة 70٪ إلي 30٪ علي تويتر حيث بلغ إجمالي الأصوات علي فيس بوك وتويتر ٤٨٥ الف صوتا جاء نصيب الأهلي منها ٣٣٧ ألف صوت في حين حصد الزمالك ١٤٢ ألف صوتا.

ويأتي فوز الأهلي باستفتاء قناة أبوظبي الرياضية استكمالا لانجازات النادي في مختلف الاستفتاءات وذلك بعد أيام قليلة من فوزه أيضا باستفتاء صحيفة ماركا الإسبانية واسعة الانتشار، الذي طرحته لاختيار أفضل شعار لأندية العالم، بعدما انحصر السباق بين خمسين ناديًا على مستوى العالم. وحصد شعار النادي الأهلي في استفتاء ماركا الإسبانية ما يزيد على 3 ملايين صوت من زوار موقع الصحيفة الإسبانية وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، ليتفوق الأهلي نادي القرن في قارة إفريقيا والأكثر تتويجًا بالبطولات على أندية عالمية، مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد من إسبانيا، وليفربول ومانشستر يونايتد من إنجلترا، وإنتر ميلان وأيه سي ميلان من إيطاليا، بالإضافة لأندية أمريكا الجنوبية، وفي مقدمتها بوكاجونيورز الأرجنتيني، وفلامنجو البرازيلي.