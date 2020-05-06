شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 5 \ 5 \ 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 5/5/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن عقد عدد كبير من الأندية اجتماعا اليوم، الثلاثاء، مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لنقل رؤيتهم بشأن مسألة عودة الدورى من عدمه، فى ظل حالة التوقف الجارية للنشاط الرياضى
مرتضى منصور يؤكد اجتماع الأندية اليوم مع وزير الرياضة
كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن عقد عدد كبير من الأندية اجتماعا اليوم، الثلاثاء، مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لنقل رؤيتهم بشأن مسألة عودة الدورى من عدمه، فى ظل حالة التوقف الجارية للنشاط الرياضى
جلسة تصوير لطارق حامد بقميص "السلة" فى استاد غزل المحلة
خضع طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لجلسة تصوير جديدة مرتديًا قميص لاعبى كرة السلة
أكد محمد إبراهيم لاعب نادي مصر للمقاصة أنه يتدرب بشكل جيد في الفترة الحالية تحسباً لعودة النشاط الرياضي في أي وقت.
لجأ محمود حمدى الونش، مدافع نادى الزمالك، إلى المشاية الكهربائية، لخوض تدريبات الجرى من أجل الحفاظ على لياقته البدنية فى الحجر المنزلى.
الزمالك يكشف صعوبة عودة الثلاثى الأجنبى فى حالة استئناف الدورى
كشف مسؤولو الزمالك، عن صعوبة عودة الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم والتونسى فرجانى ساسى، لاعبى الفريق الأبيض، خلال الوقت الحالى، إلى القاهرة،
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