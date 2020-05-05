وزير الرياضة يجتمع برؤساء الاتحادات الرياضية الأسبوع المقبل

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جدة - عمرو شويل

وتحرص اللجنة الأولمبية المصرية علي عقد جلسات مع جميع الاتحادات خلال الفترة الحالية من أجل تجهيز برنامج لمدة 12 شهر للفترة القادمة لمواجهة القرارات التي من المتوقع أن تصدر بعد الإنتهاء من فيروس كورونا

وقال المهندس هشام حطب، اللجنة الأولمبية أعدت خطة من أجل عودة التدريبات للاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وأيضا المجموعة التي تمتلك فرص التأهل من خلال التصفيات التي تم تأجيلها حاليا ومن المتوقع أن تعود بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا.

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وأوضح المهندس هشام حطب ، الخطة تتضمن تواجد اللاعبين في مكان تدريبي مثل المركز الأولمبي ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الطبية والوقائية اللازمة للاعبين والمدربين والإداريين الذي يدخلون المعسكر، وعدم خروجهم نهائيا وهذا بهدف تجهيز اللاعبين وإعادة تأهليهم بعد فترة التوقف الحالية وهذا البرنامج للاعبين المتأهلين للأولمبياد والمجموعة التي ستشارك في التصفيات فقط.

وأشار المهندس هشام حطب ، اللجنة الأولمبية المصرية خاطبت جميع الاتحادات من أجل تجهيز برنامج لمدة 12 شهر للفترة القادمة لمواجهة القرارات التي من المتوقع أن تصدر بعد الإنتهاء من فيروس كورونا وبدأت اللجنة الأولمبية في مناقشة الاتحادات في هذه البرامج من خلال جلسات بداية من الخميس الماضي ، بحضور مندوبين من وزارة الشباب والرياضة لتجهيز خطة كاملة للنشاط الرياضي حتى نكون جاهزون لإستئناف النشاط الرياضي في أي وقت من أجل مصلحة جميع اللاعبين وأيضا معرفة احتياجات الاتحادات مبكرا .

اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عام.