شكرا لقرائتكم هاني أبوريدة يوضح رأيه فى استئناف الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن سلامة المواطنين واللاعبين الأهم فى المرحلة الحالية من استئناف النشاط الرياضي.
وقال أبوريدة فى تصريح تلفزيوني: "يجب الانتظار وعدم الاستعجال فى حسم موقف عدم الدوري المصري من عدمه بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الحالية".
وأضاف: "كنت دائم الاجتماع بالأندية فى الأزمات، فأنا دائمًا لا أتخذ قرارات فردية بل أتشاور مع الأخرين".
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