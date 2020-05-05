شكرا لقرائتكم فايز عريبي: من الخطأ أن يستأنف اتحاد الكرة الدوري دون الرجوع للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب فايز عريبي رئيس نادي طنطا من رغبة اتحاد الكرة في استئناف الدوري والنشاط الرياضي دون استشارة الأندية في هذا القرار قائلا: "إنه من الصعب استئناف النشاط الرياضي في هذه الظروف التي تمر بالدولة والعالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأضاف عريبي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، اليوم الثلاثاء، أن الأمر ليس سهل وقرار عودة الدوري صعب، والسؤال من يتحمل مسؤولية إصابة أي لاعب بالفيروس في حالة عودة النشاط الرياضي.

وقال رئيس طنطا، لابد أن يتم دراسة الأمر جيدًا لأن الخطر كبير والظروف استثنائية، ليس بالسهل ويجب التعامل معها بدراسة دقيقة لان صحة الجميع اهم من اي شئ.

Advertisements

واعترف رئيس طنطا أن لاعبي ناديه في 24 لعبة مختلفة بما فيهم كرة القدم لم يحصلوا على مستحقاتهم من شهر فبراير الماضي موضحا أن النادي مدان بـ 11 مليون جنيه.

وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي، من خلال استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.