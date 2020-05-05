شكرا لقرائتكم نيغريدو يرفض التجديد ويرحل عن النصر الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن شركة النصر لكرة القدم أكدت أن المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو لن يجدد عقده وسيرحل عن الفريق الإماراتي هذا الموسم.

ووجهت الشركة الشكر إلى نيغريدو عن الفترة التي لعب خلالها في صفوف الفريق، وذلك على مدار موسمين، وقد تقرر عدم التجديد بعد أن قدم النادي عرضا للتجديد، لكن اللاعب رفض العرض وقرر الرحيل، حسب ما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم" عبر موقعها على الإنترنت.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا كبيرا من لاعبي النصر ودعوا نيغريدو بنشر صورته على حساباتهم الشخصية بتطبيق "إنستغرام"، وأبرزهم حبيب الفردان وخالد جلال ومبارك سعيد وإبراهيم عيسى.

وكان نيغريدو قد انضم إلى النصر قادما من بشكتاش التركي في موسم 2018 - 2019، وقدم مستويات جيدة مع الفريق حيث أحرز 17 هدفا خلال 19 مباراة في دوري الخليج العربي، كما واصل تألقه في الموسم الحالي وأحرز ثمانية أهداف في 17 مباراة.