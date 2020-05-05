شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. عبدالله جمعة يظهر وسط جبال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر عبدالله جمعة لاعب فريق الزمالك بمسقط رأسه بمدينة ابو زنيمه جنوب سيناء خلال فترة التوقف الحالية من التدريبات الجماعية بسبب فيروس كيورونا المستجد . ونشر عبدالله جمعة فيديو عبر الاستورى الخاص بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام خلال تواجدة بين الجبال فى جنوب سيناء . ورفض مسئولو الزمالك فكرة التفريط فى عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للأبيض، ورحيله فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مهما كانت العروض التى سيتلقاها، فى ظل الحاجة له الموسم المقبل، خاصة فى ظل سعى مجلس قلعة ميت عقبة والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد لمواصلة الانتصارات Advertisements وشارك عبد الله جمعة، الذى تبلغ قيمته التسويقية حسب موقع ترانسفير ماركت 400 ألف يورو، فى 17 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بواقع 7 مباريات فى الدورى الممتاز ومثلها فى دورى أبطال إأفريقيا ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر الأفريقى والسوبر المصرى، تلقى خلالها 3 إنذارات.

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