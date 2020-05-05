حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، أحمد الشيخ أحدث المطلوبين من الأهلى فى بيراميدز أحمد الشيخ أحدث المطلوبين من الأهلى فى بيراميدز اتحاد الكرة يقترح على فيفا إدراج أولمبياد طوكيو ضمن الأجندة الدولية طه إسماعيل : عودة البدري وفتحي وحسام حسن للأهلي مستحيلة واكرامى خرج من الباب الكبير رجب بكار يطالب الأهلى بتحديد موقفه من ضمه فى الصيف محمد ابراهيم : حزين من طريقة رحيلى عن الزمالك ولو عاد بس الزمن لن أعود من الاحتراف Advertisements اتحاد الكرة عن الجدارة الرياضية : ملتزمون باللائحة وتطبيقها فى حالة واحدة الأهلى يتمسك بعودة عمار حمدى بعد انتهاء إعارته للطلائع اتحاد التنس يصدر بيانا بشأن إيقاف يوسف حسام مدى الحياة

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