شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد نيكوديموس مدرب دجلة.. والكورونا تمنعه من العودة لليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى والد اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، ولم يتمكن نيكوديموس من مغادرة مصر والعودة إلى مسقط رأسه باليونان لحضور مراسم دفن والده حيث يتواجد نيكوديموس بابافاسيليو فى مصر حاليًا، ولم يتمكن من العودة إلى بلاده بسبب توقف حركة الطيران فى مصر والعالم جراء تفشى فيرس كورونا القاتل، وأعرب المدير الفنى للفريق الدجلاوى عن حزنه الشديد لموت والده، قائلاً: "حياتى لن تعود كما كانت بدونك".

فى سياق مختلف، استغل اليونانى نيكوديموس فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز وجميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشى فيرس كورونا، لفتح ملف تدعيم صفوف الفريق فى الموسم الكروى الجديد.

وشاهد نيكوديموس العديد من مباريات وادى دجلة السابقة فى الدورى، من أجل الوقوف على نقاط الضعف بالفريق وتحديد احتياجاته، ثم إبلاغ مجلس الإدارة بها من أجل بدأ البحث عن الصفقات التى يرغب الخواجة فى إبرامها.

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وحرص المدير الفنى للفريق الدجلاوى على الاطلاع على التقرير الذى أعده مواطنه تاكيس جونيس المدير الفنى السابق عن لاعبى الفريق قبل الرحيل، حيث يرغب فى معرفة كافة الثغرات التى يعانى منها الفريق الدجلاوى، خاصة وإنه لم يتمكن من مشاهدة الفريق على أرض الواقع سوى فى مباراة واحدة فقط أمام طنطا قبل أن تتوقف مسابقة الدورى بسبب تفشى فيرس كورونا.

وتولى اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو القيادة الفنية لوادى دجلة خلفا لتاكيس جونياس المدرب اليونانى السابق والذى رحل لسوء النتائج قبل توقف النشاط الرياضى وتجميد الدورى.

نيكوديموس بابافاسيليو بدأ مسيرته التدريبية عام 2006 بتدريب فريق بيتساليا القبرصى، ثم تولى تدريب أوليمبياكوس نيقوسيا القبرصى، وكانت أول محطات بابافاسيليو خارج قبرص عام 2015 بتولى تدريب سلوفان براتيسلافا وحتى 2016.