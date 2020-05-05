حكاية بطولة .. الزمالك يتوج بدورى أبطال أفريقيا عام 96 على حساب شوتنج ستارز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فريق الزمالك تحقيق دورى أبطال أفريقيا عام 1996 للمرة الرابعة فى تاريخه على حساب شوتنج ستارز بطل نيجيريا بعد مباراتين صعبتين خاضهما الفريق الأبيض ذهابا وإيابا . نهائى البطولة نهائى البطولة تأهل الزمالك لنهائى دورى أبطال أفريقيا موسم 96 ليضرب موعدا مع شوتنج ستارز النيجيرى وتقام مباراة الذهاب بالعاصمة النيجيرية لاجوس وتنتهى بفوز الفريق النيجيرى بهدفين مقابل هدف . Advertisements بينما أقيمت مباراة العودة باستاد القاهرة وسط حضور جماهيرى منقطع النظير ملأ جنبات الملعب وبالفعل استطاع الزمالك الفوز بهدفين مقابل هدف احرزهما مدحت عبد الهادى وأيمن منصور ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح ويفوز الأبيض بالبطولة . نجوم الزمالك نجوم الزمالك تألق خلال تلك البطولة من لاعبى الزمالك كل من نادر السيد فى مركز حراسة المرمى وايمن منصور وطارق مصطفى ومدحت عبد الهادى وإسماعيل يوسف ومعتمد جمال وقاسى سعيد وأحمد الكأس وغيرهم من نجوم الفريق الأبيض .

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