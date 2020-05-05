شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يؤكد جاهزية ملاعب المغرب لاستضافة تصفيات مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» وافق على الملاعب المغربية التي اختارها الاتحاد المغربي لخوض تصفيات مونديال قطر 2022.

ويرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن ملاعب محمد الخامس، والأمير مولاي عبدالله، ومراكش الكبير، جاهزة لاستقبال مباريات منتخب «أسود الأطلس» في تصفيات كأس العالم، مشيرا إلى أن جميعها حققت جميع الشروط المنصوص عليها.

ووفقا لتقارير صحفية مغربية، كان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد قرر اختيار ملعب محمد الخامس، ملعبا رئيسا لاحتضان مباريات منتخب بلاده في التصفيات، فيما وضعت ملعبي الرباط ومراكش كملاعب احتياطية.

وينتظر أن يخوض المنتخب المغربي أول مباراة له في تصفيات كأس العالم في نوفمبر المقبل، في حال حافظ الاتحاد الدولي على برنامج المباريات دون تغيير في ظل جائحة فيروس كورونا التي تسببت في تغيير معظم البطولات والمسابقات الرياضية في العالم.