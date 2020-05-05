شكرا لقرائتكم وفاة والد المدير الفنى لوادى دجلة .. وبابافاسيليو لا يتمكن من حضور مراسم الدفن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى والد اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، ولم يتمكن نيكوديموس من مغادرة مصر والعودة إلى مسقط رأسه باليونان لحضور مراسم دفن والده حيث يتواجد نيكوديموس بابافاسيليو فى مصر حاليًا، ولم يتمكن من العودة إلى بلاده بسبب توقف حركة الطيران فى مصر والعالم جراء تفشى فيرس كورونا القاتل، وأعرب المدير الفنى للفريق الدجلاوى عن حزنه الشديد لموت والده، قائلاً: "حياتى لن تعود كما كانت بدونك".

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فى سياق مختلف، استغل اليونانى نيكوديموس فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز وجميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشى فيرس كورونا، لفتح ملف تدعيم صفوف الفريق فى الموسم الكروى الجديد.

وشاهد نيكوديموس العديد من مباريات وادى دجلة السابقة فى الدورى، من أجل الوقوف على نقاط الضعف بالفريق وتحديد احتياجاته، ثم إبلاغ مجلس الإدارة بها من أجل بدأ البحث عن الصفقات التى يرغب الخواجة فى إبرامها.