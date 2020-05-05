وفاة والد بابافاسيليو مدرب وادي دجلة

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جدة - عمرو شويل فى سياق مختلف، استغل اليونانى نيكوديموس فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز وجميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشى فيرس كورونا، لفتح ملف تدعيم صفوف الفريق فى الموسم الكروى الجديد. وشاهد نيكوديموس العديد من مباريات وادى دجلة السابقة فى الدورى، من أجل الوقوف على نقاط الضعف بالفريق وتحديد احتياجاته، ثم إبلاغ مجلس الإدارة بها من أجل بدأ البحث عن الصفقات التى يرغب الخواجة فى إبرامها.

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