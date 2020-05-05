شكرا لقرائتكم اتحاد النيجر يعلن إلغاء الموسم الحالي من الدوري وعدم احتساب نتائجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد النيجر لكرة القدم، إلغاء الموسم الحالي من الدوري 2019-20 وعدم احتساب نتائجه، وبطل للمسابقة، مع إلغاء الهبوط في الموسم الحالي، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.
وقال اتحاد الكرة في النيجر خلال بيانه إن ترتيب الموسم الماضي من الدوري والكأس هو الذي سيحدد الناديين المتأهلين لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، مع عدم تأهل فرق من الدرجة الثانية.
وبذلك سيشارك سونيدب في دوري أبطال إفريقيا 2020-2021 بينما يلعب جندرماري في الموسم المقبل من الكونفدرالية.
كانت العديد من الدول الإفريقية قد اتخذت قرار إلغاء الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، وهي غينيا وكينيا وموريشيوس وأنجولا وبوركينا فاسو وإثيوبيا وليبيريا.
وعلى الصعيد الأوروبي، تم إلغاء الدوريات في بلجيكا وهولندا وفرنسا، ومن المتوقع إلغاء مسابقات أخرى بحسب تطور الفيروس في كل بلد، وذلك وفقا لما تقرره الحكومات.
وفي أمريكا اللاتينية، تم إلغاء الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بناء على توصيات حكومية أيضا.
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