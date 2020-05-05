شكرا لقرائتكم بدراجة نارية فريدة وقناع أسود .. عبد الله السعيد في جوله مع اصدقائه لكسر الملل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بدراجة نارية من نوع خاص، وقناع "أسود" اللون، مع عدد من أصدقائه مستغلاً فترة توقف مسابقة الدورى بسبب تفشى فيرس كورونا.

وإلتقط عبد الله السعيد العديد من الصور مع أصدقائه خلال قيادته للدراجة النارية التى يقتنيها، كما نشر نبيل عماد دونجا نجم وسط بيراميدز صورته عبر استورى الانستجرام صورة سيلفى مع السعيد الذى كان يرتدى قناعه ويقود دراجته.



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وكان مسئولو النادي الأهلي فتحوا تحقيقًا مع الإدارة القانونية بالنادي، بعد تأكد الإدارة من تقلص فرصة النادي في ملف عبد الله السعيد، عقب رفض الدعوة المرفوعة من النادي في الاتحاد الدولي فيفا، وتأكيد اتحاد الكرة المصري بأن الأهلي لن يتم الحكم لصالحه لسببين.

السبب الأول وفقاً لتأكيدات اتحاد الكرة لإدارة الأهلي هو ان عقد بيع عبد الله السعيد للأهلي السعودي تطرق انه في حالة بيع الأخير لصانع الألعاب الدولي لأي نادي مصري او فسخ العقد من طرف واحد يحصل في وقتها الأهلي على 2 مليون دولار، بينما يؤخذ على الادارة القانونية انها لم تضع أن يحصل النادي على نفس الرقم حال فسخ العقد بالتراضي بين الطرفيين وهو ما حدث بالنهاية وكان السبب الجوهري الأول في خسارة الأهلي للقضية.

السبب الثاني هو تحديد الأهلي للاتحاد الدولي فيفا كجهة وحيدة للنظر في أي نزاع قد ينشب بين الطرفيين مما يعني انه بعد تحويل الفيفا ملف القضية للاتحاد المصري أن الأخير ليست جهة اختصاص وأن الملف سيتم غلقه دون حصول الأهلي على اي مبالغ، في الوقت الذي اصبحت ادارة الأهلي ملزمه بدفع اتعاب رفع الدعوى وهي 20 ألف فرانك دون تحقيق أي إستفادة.