شكرا لقرائتكم حرس الحدود يستعين بقطاع الناشئين لدعم احتياجات الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم الاستعانة بقطاع الناشئين فى النادى لدعم احتياجات الفريق الأول الموسم المقبل و بناء جيل جديد من أبناء النادى ، ويسعى محمد حليم بصفته رئيس قطاع الناشئين أيضا منح فرصة اللاعبين المتميزين خلال المرحلة المقبلة ، ويحرص محمد حليم على متابعة تدريبات لاعبى الفريق خلال تواجدهم فى المنزل عبر الفيديو كونفرنس.
وأنشأ الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود جروب للاعبى الفريق عبر الـ" واتس أب " لمتابعة الحالة البدنية للاعبين بصفة يومية وإرسال برامج التدريب وحرص محمد حليم على وضع برنامج يساعد اللاعبين على الحفاظ للياقتهم البدنية خلال فترة التوقف و عدم زيادة الوزن لحين العودة إلى التدريبات الجماعية و المباريات.
وأجرى محمد حليم اتصالات مكثفة مع لاعبى الفريق المصابين خلال الفترة الماضية لمتابعة التدريبات الاستشفائية التى يقومون بها خلال تواجدهم فى المنزل بعد تجميد النشاط الرياضي بسبب وباء "كورونا"، ويأتى هذا ضمن المتابعة التي يقوم بها الجهاز الفنى لمعرفة مدى الشفاء من الاصابة وموعد رفع الحمل البدنى لديهم للحفاظ على اللياقة البدنية لكل لاعب.
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