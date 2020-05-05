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مانشستر يونايتد يطالب جميع لاعبيه بالعودة إلى بريطانيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم طالب جميع لاعبيه المتواجدين خارج بريطانيا، بالعودة، وذلك رغم عدم الإعلان حتى الآن عن موعد عودة التدريبات، وذلك في ظل التوقف بسبب أزمة وباء (كوفيد-19).

وأوضحت شبكة "إي.إس.بي.إن" أن مصادر كشفت لها أن النادي طالب لاعبي الفريق الذين تواجدوا خلال الفترة الأخيرة خارج بريطانيا في ظل توقف الفعاليات ، بالعودة خلال هذا الأسبوع.

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وأشارت إلى أنه لم يجر إبلاغ اللاعبين حتى الآن بموعد العودة إلى مركز تدريبات الفريق "كارينغتون" الذي أغلقت أبوابه منذ إيقاف منافسات الممتاز في 13 مارس الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن برونو فيرنانديز وفريد وفيكتور ليندلوف وسيرجيو روميرو كانوا من بين اللاعبين الذين حصلوا على إذن لمغادرة إنجلترا، بعد التشاور مع أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق، والجهاز الطبي بالنادي.

وأشار التقرير إلى أن فيرنانديز، المنضم من سبورتينغ لشبونة في يناير، عاد بالفعل.

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