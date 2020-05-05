شكرا لقرائتكم الفحوصات الطبية تكشف حالتي كورونا في مونشنغلادباخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن الفحوص كشفت عن وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بنادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم.

وأوضحت صحيفة "راينيشه بوست" أن مصادر كشفت أن لاعباً وأخصائي علاج طبيعي بالنادي أصيبا بالعدوى، وهو ما اتضح بعد الجولة الأولى من الفحوص.

ورفض النادي التعليق بشأن الأمر وفضل الانتظار لحين ظهور نتائج الجولة الثانية من الفحوص.

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وأشارت صحيفة "راينيشه بوست" إلى أن المصابين خضعا للعزل، بينما يخضع باقي لاعبي الفريق للتدريبات.

وأشارت "مجلة" كيكر الرياضية أن النادي أجرى الجولة الثانية من الفحوص يوم الاثنين.

ومن جانبها، أعلنت رابطة الدوري الألماني أن عشر حالات إصابة ثبتت حتى الآن عبر الفحوص في أندية مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية.