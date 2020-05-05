شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون أحمد الشيخ مفتاح الأهلي لضم دونجا وبكار من بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهتم مسئولو نادي بيراميدز بالتعاقد مع أحمد الشيخ حناح الأهلى خلال الانتقالات الصيفية المقبلة سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، فى ظل حاجة الفريق السماوي للتعاقد مع جناح يجيد اللعب بالقدم اليسرى، في ظل تراجع مستوى ابراهيم حسن.

ودخل أحمد الشيخ قائمة اللاعبين المرغوبين من بيراميدز فى صفوف الأهلى بعد نجاح بيراميدز فى التعاقد مع أحمد فتحى كما أصبح شريف إكرامى قريباً هو الآخر من الانتقال له عقب الاتفاق على رحيله من الأهلى نهاية الموسم بعد انتهاء عقده، وسبقهم عبد الله السعيد الذي انضم لصفوف بيراميدز منذي يناير 2019 الماضي.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تأجيل تعديل عقود ثنائى الفريق أحمد الشيخ وعلى لطفى، خاصة أنهما يحصلان فى الوقت الحالى على أقل قيمة فى العقود بالمقارنة بباقى زملائهما، خاصة بعد تعديل عقود الثنائى أيمن أشرف ومحمد هانى مؤخراً، واللذين كانا يحصلان أيضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق.

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وأرجع مسئولو الأهلي سبب تأجيل تلك الخطوة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم، بالإضافة لحدوث أزمات مالية ليس على مستوى الأندية المصرية فحسب ولكن على مستوى كل أندية العالم.

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به، وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين، والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.