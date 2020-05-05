شكرا لقرائتكم خبر عن طقوس محمد اليمانى فى رمضان.. عزومات وتراويح وقمر الدين مشروب أساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد اليمانى نجم الزمالك والإسماعيلى ومنتخب مصر السابق عن طقوسه المعتادة فى شهر رمضان، حيث قال إنه دائما يسعى إلى التقرب إلى الله فى هذا الشهر الكريم بإقامة صلاة التراويح، وأنه يفضل دائما فى شهر رمضان "الخشاف"، ويعتبر قمر الدين المشروب الأساسى فضلًا عن المحشى والقطايف.

كما قال محمد اليمانى إن من أبرز طقوس رمضان لديه عزومات الأهل والأصدقاء، ويبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها من أجل حماية وصحة المواطنين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

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وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية.

وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.