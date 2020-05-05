شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير لطارق حامد بقميص "السلة" فى استاد غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لجلسة تصوير جديدة مرتديًا قميص لاعبى كرة السلة، وخلال تواجده فى ملعب غزل المحلة لخوض التدريبات البدنية الشاقة للتغلب على توقف مسابقة الدورى بسبب تفشى فيرس كورونا.

ويواصل طارق حامد تدريباته البدنية فى استاد غزل المحلة، تحت إشراف أحمد حسين أخصائى تأهيل فريق غزل المحلة، وذلك فى إطار حرص اللاعب على المحافظة على معدل لياقته البدنية وعدم التأثر بفترة توقف الدورى، والاستعداد لعودة النشاط فى أى وقت.

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع لاعبى الزمالك بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.