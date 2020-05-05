شكرا لقرائتكم خبر عن استادات تشكر وزيرى الرياضة والإسكان لدعمهما مشروع City Club والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس إدارة شركة "استادات القابضة" الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في ١٥ مدينة بمختلف محافظات مصر، ومساندتهما للشركة فى جميع مراحل إتمام المشروع.

وأكدت شركة استادات أن الدكتور أشرف صبحي والدكتور عاصم الجزار بذلا مجهودا كبيرا في سبيل دعم فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة وهدفها الذي يخدم الأقاليم وعشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم، وفي إطار دعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات.

وشددت الشركة على أنه منذ اللحظة الأولى لطرح الفكرة ووزيرى الرياضة والإسكان يدعمانها بصورة كاملة، وأنه لولا التعاون الكبير من كلا الوزارتين لم يكن للمشروع أن يخرج للنور ويتم الإعلان عن إطلاقه بشكل رسمي.

وقالت الشركة إن الوزيرين قدما دعما غير محدود ووفرا كل سبل النجاح من الوزارتين لفكرة سلسلة أندية سيتي كلوب وتحمسا لتنفيذها، خاصة أنها ستكون بمثابة أكبر فرصة لأفراد الأسر المصرية في محافظات الأقاليم التي تحتاج لتلك الأندية بشدة وكخدمة مضافة إلى جانب جهود وزارتي الإسكان والرياضة في دعم وتطوير تلك المدن ومساندة الشباب وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الجديدة بتحسين حياة مواطنيها على كل شبر من أرض الوطن.