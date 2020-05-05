شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ابراهيم : حزين من طريقة رحيلى عن الزمالك ولو عاد بس الزمن لن أعود من الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد إبراهيم لاعب نادي مصر للمقاصة أنه يتدرب بشكل جيد في الفترة الحالية تحسباً لعودة النشاط الرياضي في أي وقت، مشدداً أنه يؤدي التدريبات بعصبية شديدة الأمر الذي جعل البعض يأخذ فكرة خاطئة عنه.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات إذاعية :"غضبان من الطريقة التي رحلت بها عن نادي الزمالك.. في حالة حصولي على عرض أخر للانضمام لنادي الزمالك، سوف أفكر بالأمر بشكل كبير في ظل تواجد الإدارة الحالية".

وأضاف محمد إبراهيم أن عودته من الاحتراف في الدوري البرتغالي كانت بسبب مشاكل في بنود العقد، متمنياً تكرار التجربة ، معلقاً :"لو عاد بس الزمن لن أفكر في العودة لمصر كما فعلت في السابق"

وكان محمد إبراهيم قد أكد أن أفضل فترات حياته كانت في عام 2011 خاصة كأس العالم للشباب، معلقاً :"لا أنسى مباراة النمسا، التي سجلت فيها هاتريك، وهى دى أفضل فترات حياتى الكروية، وقدمنا مستوى كبيرا في المونديال".

وأضاف نجم المقاصة: "مدرب البرازيل بعد مباراة منتخب مصر والبرازيل قال إنى أنا ومحمد صلاح هيكون لينا مستقبل كبير وعندنا موهبة كبيرة، ولكن الظروف مش بتساعد أنى أظهر كل اللى عندى من موهبتى، وكنا المفروض نصل النهائي بهذا الجيل، وخروجنا أمام الأرجنتين من ضربتين جزاء من الهجمات المرتدة وطول المباراة إحنا بنهاجم".

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