شكرا لقرائتكم خبر عن العشري: مفيش لاعب في الدوري المصري يستحق أكثر من 4 ملايين جنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق العشري المدير الفني الحالي للنادي المصري، عن تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة.

وقال العشري في تصريحات خاصة: هذه خطوة تأخرت كثيراً، بالتأكيد هذه الخطوة ستفيد الأندية لأنها ستقلل الفوارق الكبيرة في التعاقد مع اللاعبين.

أضاف مدرب المصري: هذا القانون لن يمثل عبئاً على أغلب الأندية التي مازالت تدفع للاعبين عقود أقل من المليون جنية ومع ذلك هي أندية ناجحة، ولكنه سيكون ضابطاً للأندية الكبيرة بعد الأسعار التي شهدتها الفترة الماضية.

واختتم العشري: أقصى عقد يمكن وضعه للاعب في الدوري المصري لا يجب أن يتخطى حاجز الـ 4 ملايين جنية، وفقاً لمستوى اللاعب والمسابقة التي يلعب فيها.

في سياق متصل، ينتظر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تقريرا من مدرب أحمال الفريق عن حالة اللاعبين فى المنزل فى الوقت الحالى، بناء على مشاهدته لهم يوميا عبر برنامج اون لاين للتدريب عقب الإفطار فى رمضان.

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ويهدف العشرى من وراء ذلك مراقبة جميع اللاعبين ومعرفة مدى اهتمامهم بالتدريبات فى المنزل بعد قرار اتحاد الكرة بتجميد النشاط الرياضى بناء على قرار مجلس الوزراء الذى أوصى بإيقاف النشاط الرياضى فى مصر أسوة بباقى الدول بعد تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم منذ ديسمبر من العام الماضى.

ويحرص طارق العشرى دائما إلى تعويد اللاعبين على التدريبات بشكل منفرد حتى موعد عودة التدريبات بشكل جماعى، على أن يكون كل لاعب لديه 20 % من فورمة المباريات على أن يقوم هو بإيصالهم للنسبة المقررة لخوض المباريات بعد العودة للمران .

من ناحية أخرى ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى عودة المحكمة الرياضية الدولية للعمل من جديد لتقديم التماس بشأن القرار الصادر ضده بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين، تنتهى بنهاية الميركاتو الصيفى المقبل.

وكان الاتحاد الدولى أصدر قرارا فى وقت سابق بإيقاف قيد المصرى البورسعيدى لفترتين متتاليتين، على خلفية اللاعب شيخ موكورو صانع ألعاب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى.

وأكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، أنه عقد جلسة مع نصر عزام المكلف بالدفاع عن حقوق النادى فى تلك القضية، واطلع من خلاله على كل مشتملات القضية، مؤكدا أن المحامى أخبره أن المحكمة الرياضية مغلقة حاليا بسبب تفشى وباء كورونا حول العالم.