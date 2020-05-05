شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلى تستعيد ذكريات الفوز على الزمالك 3 / 2 بالأشبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادة الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، على موقع إنستجرام، ذكريات الفوز التاريخى للفريق الأحمر على غريمه التقليدى نادى الزمالك، فى مباراة الدور ربع النهائى من مسابقة كأس مصر عام 1985.

ونشرت صفحة الأهلى فيديو من المباراة وعلقت عليه: الأهلى أمام الزمالك المنافس التقليدى فى منافسات ربع نهائى كأس مصر نسخة 1985، وفى ظل غياب العناصر الأساسية وبمشاركة متميزة من الأشبال يفوز على الزمالك كامل العدد بنتيجة 3-2 ويحجز مقعده فى نصف نهائى البطولة #يلا_يا_أهلى.

فى سياق آخر، يتمسك الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بعودة عمار حمدى صانع ألعاب الفريق الشاب بعد انتهاء فترة إعارته لطلائع الجيش بنهاية الموسم الجارى، نظرأ للحاجة لخدماته على المستوى الفنى.

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ويرغب فايلر فى استعادة خدمات عمار حمدى للاستعانة بخدماته لتعويض رحيل أحمد فتحى، فى ظل إجادة اللاعب فى مركز الظهير الأيمن، ورفض فايلر فى يناير الماضى الاستغناء عن خدمات عمار حمدى، إلا أن إصرار الأخير على الرحيل، أدى إلى موافقة النادى الأهلى على رحيل اللاعب، الذى رغب فى الحصول على فرصة المشاركة.

ويقدم عمار حمدى مستوى متميزاً مع طلائع الجيش منذ انتقاله إلى صفوفه على سبيل الإعارة، كما قدم اللاعب شهادة اعتماده بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى فعاليات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتى استضافتها وحصدت لقبها مصر العام الماضى، ويدعم عمار حمدى خط الهجوم فى ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحى وصالح جمعة عن الأهلى بنهاية الموسم الجارى.

وكشف عمار حمدى أنه رفض الاحتراف لصفوف جنت البلجيكى بسبب انتقاله للنادى الأهلى، قائلا، "رفضت الاحتراف بسبب التوقيع للنادى الأهلى، لكن حلمى الاحتراف وأسعى الفترة المقبلة لتحقيقه".

وحكى عمار حمدى مقلب مؤمن زكريا، لاعب الأهلى ومنتخب مصر، فى غرف خلع ملابس التتش معه قائلاً، "دخلت الحمام بعد التمرين قبل كابتن مؤمن، واتفاجئت أن مؤمن غرقنى بجردل ثلج ومن ساعتها عندى عقدة وبخاف من الثلج".