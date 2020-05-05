شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العقباوى: أتوقع رحيل الشناوى عن بيراميدز بعد انضمام إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع محمد العقباوى مدرب حراس فريق بيراميدز السابق رحيل أحمد الشناوى عن النادى، بعد انضمام شريف إكرامى حارس الأهلى إلى الفريق.

وقال العقباوى، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه سيف زاهر على راديو أون سبورت: المهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز من الشخصيات المحترمة والملتزمة، ووجود ثلاث حراس مرمى مثل المهدى وأحمد الشناوى وشريف إكرامى سيجعل المنافسة صعبة جداً على حجز المكان الأساسى مع الفريق.

وأضاف العقباوى: لا أعتقد أن الثلاث حراس سيبقون فى بيراميدز لكن أتوقع أن الشناوى سيرحل عن الفريق قريباً.

وعن الحارس الأساسى لبيراميدز فى وجود هذا الثلاثى قال العقباوى: من المؤكد أن الثلاث حراس سيحصلون على فرصة للمشاركة لكنى منذ رحلت عن الفريق والمهدى سليمان هو الحارس الأساسى لبيراميدز.

فى سياق متصل، بدأ مسئولو نادى بيراميدز، فى تحصين المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الأول، من العروض التى تلقاها مؤخرًا وأبرزها من النادى الأهلى الذى قام بجس نبض اللاعب عن طريق وكيل أعماله دون الدخول فى مفاوضات رسمية مع الإدارة.

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وأكد المهدى سليمان أن إدارة نادى بيراميدز تحدثوا معه وطالبوه بعقد جلسة خلال الفترة المقبلة من أجل حسم ملف تجديد تعاقده الذى سينتهى بنهاية الموسم المقبل، وذلك من أجل تحصين اللاعب وضمان استمراره.

وأضاف حارس بيراميدز أنه أول لاعب انضم لصفوف بيراميدز وقت تأسيسه، وأن قيمة عقده لا تتخطى الـ5 ملايين جنيه، مؤكدًا أن المفاوضات المقبلة ستشهد تغير فى قيمة العقد خاصة أنه أصبح الحارس رقم واحد حاليًا.

ويرى المهدى سليمان أن شريف إكرامى حارس مرمى كبير وأى نادٍ يتشرف بالتواجد فى صفوفه وأى فريق سيستفيد من خبراته، مشيرًا إلى أنه الحارس الأول بببراميدز وانضمام إكرامى لا يقلقه كما يوجد 3 حراس مرمى كبار فى صفوف الفريق السماوى.

وأردف: "إكرامى لا يشارك منذ 3 سنوات ومن الصعب تقييمه حاليا، ولعبت 21 مباراة فى الموسم الحالى، وبشأن المنافسة سأتفوق عليهما بعملى داخل الملعب كما أننى أحافظ على نفسى بفضل الالتزام فىتدريباتى وفى نظامى الغذائى".

وشدد حارس بيراميدز، على أنه يقدر على المشاركة الأساسية فى وجود أى حارس مرمى بمصر، لكن فيما يخص محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى قال: "هو حارس مرمى كبير ووصل لمرحلة كبيرة من التألق، وحال انضمامى للأهلى سأحتاج لوقت من أجل أن يجلس الشناوى على دكة البدلاء، كما أن الأهلى والزمالك يضيفان لأى لاعب".

وشدد على أن أى حارس مرمى سيجلس احتياطيا للمهدى سليمان طالما ملتزم وأساعد فريقى بشكل كبير.