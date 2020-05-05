فيديو..وائل جمعة يسترجع ذكريات إسقاط إيطاليا فى القارات: ليلة من أحلى الليالى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع وائل جمعة نجم دفاع الأهلى ومنتخب مصر السابق، ذكريات مباراة الفراعنة أمام المنتخب الإيطالى والتى أقيمت يوم 18 يونيو 2009 فى بطولة كأس القارات.

ونشر وائل جمعة عبر حسابه الشخصى على انستجرام صورته خلال التحامه مع ماركو ماتيرازى من مواجهة الأزورى، معلقًا عليها: "ليلة من أحلى الليالى". يذكر أن المنتخب الوطنى قد فاز على إيطاليا، بهدف نظيف، أحرزه محمد حمص، واحتل المنتخب المركز الأخير فى المجموعة بعد هزيمتين أمام البرازيل وأمريكا، وفوز وحيد على إيطاليا.

من ناحية أخرى، دخل وائل جمعة دائرة المرشحين بقوة للتواجد ضمن قائمة هانى أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والمرجح إقامتها ٢٠ أغسطس المقبل.

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ويترشح وائل جمعة على منصب العضوية ضمن قائمة هانى ابو ريدة المرشح للرئاسة، خاصة بعدما خاض جمعة التجربة فى الانتخابات الماضية مع قائمة أبو ريدة ولم يحالفه التوفيق.

ويرغب أبو ريدة فى اختيار قائمة تضم وجوها جديدة وشبابية بالإضافة إلى عدد معين من أصحاب الخبرات فى قائمته.

وكان محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قد كشف أن انتخابات الجبلاية ستقام بعد اعتماد اللائحة الجديدة وأن الأقرب عقدها فى شهر أغسطس المقبل، مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه لا يعلم شيئا عن قرار التمديد للجنة الخماسية لمدة سنة كما تردد مؤخرا.