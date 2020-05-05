شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نادي في دوامة النسيان .. المنصورة ممثل الدقهلية بدأ مشواره تحت اسم الملكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادي المنصورة تأسس 1932 ممثل لمحافظة الدقهلية ، وكانت البداية مع تخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها ب20 فدان بقرار عبد العزيز عبد الرازق أحد أعيان مدينة المنصورة لأنشاء النادى ، بدء نادى المنصورة باسم (النادى الملكى) في الفترة من 1932 وحتى عام 1949، وكانت العضوية قاصرة على الموظفين فقط بشرط الآ تقل درجاتهم الوظيفية عن الدرجة السادسة.

22 مرة هي عمر المشاركة الحقيقة لفريق المنصورة في الدوري المصري الممتاز منذ نشاْته حيث لعب في دورى المناطق وصعد للدورى الممتاز لاول مرة موسم 1955/1956وكان من نجوم الفريق في ذلك الوقت شوقى عبدة وعطية يوسف ومحسن عاشور ومحمد موسى ومصطفى البنا ولبيب أبو شادى وسعد فودة ومحمد البندارى لعب الفريق في الدورى الممتاز مواسم56/57,57/58,58/1959 وحقق خلالها المركز الأخير في أول موسمين ، بعد استئناف الدورى عقب نكسة يونيو لعب المنصورة في الدرجة الأولى بفريق جديد من الناشين ومنهم إبراهيم كوان ورضا حمد حراس المرمى وسعد ثليط وحسن مجاهد وعزت درويش ووجودى غوزى والحسينى كمال ومحمد الشال وعبد النبى والسيد عبدة محمود الصباغ ونبيل كلاكل ولعب الفريق في الدرجة الأولى 71/72 ولم تكتمل المسابقة بسب ضربة الجزاء الشهيرة في لقاء الاهلى والزمالك والتي احتسبها الديبة حكم المباراة ضد الاهلى.

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في موسم 72/73 تصدر الفريق مسابقة الدرجة الأولى وصعد لمرحلة "السداسية" ومعة فريق الشرقية عن هذة المجموعة وتصدر الفربق الدورة السداسية عقب تعادلة مع السكة الحديد بهدف لكلا منهم والتعادل السلبى مع السويس والفوز على بنى سويف بهدف نظيف وعلى المنيا بهدفين وجاء فريق السكة الحديد في المركز الثاتى وصعد الفريقان إلى الدورى الممتاز

العصر الذهبى للمنصورة في كرة القدم

استطاع الفريق ان يصمد في الدورى الممتاز لمدة ثلاثة سنوات متتالية من موسم 73\74 إلى موسم 81/1982 وذلك بفضل مجموعة من الناشين المشار إليهم سابقا وحقق الفريق نتائج طيبة وجاء في المركز الثالث موسم 75/76 ثم الرابع موسم 76/77 حتى وصل إلى العاشر موسم 77/78 ثم الثانمن لموسمى 78/79 وموسم 79/80 و80/81 حتى وصل إلى المركز الثالث عشر موسم 81/82 وهبط إلى الدرجة الأولى بعد اعتزال معظيم لاعبة الفريق وانتقال آخرين إلى اندية الممتاز ليلعب الفريق في الدرجة الأولى لمدة موسمين 82/83 و83/84 84/85 وصعد إلى دورى الاضواء مرة اخرة لثالث مواسم هي 84/85 و85/86 و86/1987 وتقرر الهبوط إلى موسمين آخرين 87/88 و88/89 وتاهل الفريق لدورة سداسية احتل فيها جمهورية شبين المركز الأول يالية فريق المنصورة في المركز التاتى وصعد الفريقن إلى دورى الاضواء في موسم 89/90 ولم تكتمل المسابقة بسب الاشتراك في كاْس العالم وفي موسم 90/91 وحقق الفريق المركز الخامس في موسم 91/92 وعاد الهبوط عقب هروب سبع لاعبين لدورى الشركات في الإمارات ولعب الفريق لموسم واحد وصعد بعدها للممتاز عقب فوزة على الكروم 1- صفر بالمنصورة وتعادل ايجابيا بهدف لكل منهما في الإسكندرية. استمر الفريق في لعبة الكراسى الموسيقية فلعب موسم واحد بالدورى الممتاز عام 93/94 وعاد ليحتل مكانة في دورى الدرجة الأولى ثم صعد من جديد عقب صدراتة لمجموعة الإسكندرية عن جدارة وبدون هزيمة واثبت تفوقا لموسم 95/1996، وصعدالفريق الأول موسم 2008/2009 للدورى الممتاز أ بعد تحقيق الإنجاز والاعجاز في مسابقة دورى الممتاز (ب) مع الجيل الحالى وتقلص الفارق من 12 نقطة مع نهاية الدور الأول وتصدرة لمجموعة الموت والصعود عن جدارة للموسم الحالى 2009/2010 دورى الأضواء والشهرة.