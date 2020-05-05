شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال وباسم مرسى والمهدى سليمان.. فتنة "نمبر 1" تضرب الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تردد لقب "نمبر 1" أكثر من مرة داخل الوسط الرياضى مؤخرا، وتحديدا من جانب عدد من اللاعبين والمدربين وهو ما تسبب فى ظهور فتنة جديدة داخل الوسط الرياضى بسبب لقب الأفضل على الساحة، خاصة وأنه من الطبيعى أن يرى كل لاعب أو مدرب نفسه هو الأفضل.

باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي حاليا والزمالك السابق، خرج مؤخرا بتصريحات تليفزيونية قال فيها أنه أفضل من جميع مهاجمي مصر في الوقت الحالي، وقال مرسي في تصريحاته أيضا: " أنا أفضل من كل مهاجمي مصر في الوقت الحالي".

وعن المهاجم الذي يستحق اللعب كأساسي في منتخب مصر في الوقت الحالي أضاف مهاجم الزمالك السابق: "مصطفى محمد هو من يستحق التواجد كأساسي في المنتخب فى ظل الاختيارات الحالية واستبعادى من المنتخب".

نفس الأمر ، المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز قال صراحة أنه "نمبر 1" فى فريقه، وأكد أنه بفضل عمله وجديته وتركيزه في التدريبات والملعب استطاع إزاحة أحمد الشناوي من التشكيل الأساسي لبيراميدز وأصبح هو رقم 1 في حراسة المرمى بالفريق، وأنه قادر تمامًا على تكرار هذا حال انضم للأهلي.. وقال "أنا الرقم 1 في بيراميدز، أحمد الشناوي يجلس بديلًا لي، وطالما الأمور تُحسم في الملعب سأبقى كذلك، حتى لو انضم لنا شريف إكرامي سيجلس بديلًا لي كذلك".