شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف..على معلول يتصدر قائمة أغلى 7 لاعبين فى الجبهة اليسرى بالإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلي، قائمة أغلى 7 لاعبين فى الجبهة اليسرى فى الإيجيبشن ليج، فى ظل العروض القوية التى يقدمها لاعب القلعة الحمراء منذ انضمامه إلى الفريق الأحمر قادماً من الصفاقسى التونسى فى صيف 2016.

وبلغت القيمة التسويقية لعلى معلول فى آخر تحديث لها عبر موقع الاحصائيات ترانسفير ماركت، حوالى مليون و400 ألف يورو، أى ما يعادل 23 مليون جنيه مصرى.

وبشكل عام شارك الدولى التونسى مع النادى الأهلى فى 121 مباراة منذ قدومه إلى الفريق الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 أخرى لزملائه بالفريق.

وجاء ترتيب أغلى لاعبى الإيجيبشن ليج فى الجبهة اليسرى كالتالي:

على معلول ظهير أيسر الأهلي: 23 مليونا و900 ألف جنيه

محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز: 6 ملايين و800 ألف جنيه

عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك: 6 ملاثين و800 ألف جنيه

أحمد فتوح ظهير أيسر سموحة: 5 ملايين و900 ألف جنيه

محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك: 5 ملايين جنيه

عاصم سعيد ظهير أيسر المقاصة: 4 ملايين و200 ألف حنيه

بهاء مجدى ظهير أيسر النادى المصرى: 4 ملايين و200 ألف جنيه

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