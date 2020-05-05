شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. الجمباز رياضة مارسها الفراعنة وتطورت باليونان للحروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر رياضة الجمباز من الألعاب الشهيدة، فهى تتضمن أداء سلاسل من الحركات فى أجهزة مختلفة، ففى كل جهاز سلسلة من الحركات المختلفة، ويجمع الجمباز بين القوة والمرونة والسرعة والبراعة.

مسابقات الجمباز الفنى للرجال تتكون من 6 أجهزة هى البساط الأرضى وحصان الحلق والحلق وحصان القفز وحاليا يسمى بطاولة القفز، المتوازى وجهاز العقلة، أما مسابقات السيدات تكون فى مجالى الجمباز الفنى والإيقاعى.

تطورت رياضة الجمباز فى اليونان القديمة، فى سبارتا وأثينا، وكانت تستخدم كوسيلة لإعداد الرجال للحرب.

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أول من مارس رياضة الجمباز هم القدماء المصريون منذ 3000 سنة قبل الميلاد، حيث أظهرت النقوش الموجودة فى مقبرة ميراروكا فى سقارة ومقبرة بنى حسن ومقبرة بتاح حتب، حيث نقوش لحركات بهلوانية فردية وجماعية وتمرينات مشتركة بين النساء والرجال تمثل أدق الحركات التى تمارس الآن فى الجمباز ثم انتقل إلى الصينيين، ومن بعدهم الإغريق، وفى أوائل القرن العشرين انتشرت لعبة الجمباز فى جميع دول العالم وأصبح لها مدارس خاصة بها وكثرت الإمكانيات الضخمة من حيث صناعة أجهزة الجمباز فى شتى بلاد العالم، كما انتشرت البطولات المختلفة على مستوى العالم سواء البطولات المحلية أو القارية أو العالمية أو الأوليمبية.

وللجمباز فوائد منها تقوية العضلات وزيادة مرونتها، وتقليل الالتهابات، المحافظة على شكل الجسم.

الأجهزة التى يتم استخدامها فى ممارسة لعبة الجمباز البساط الأرضى والحلق وحصان الحلق وطاولة القفز والمتوازى وجهاز العقلة والأرضى على مستوى الرجال، أمام الأجهزة التى تستخدمها البنات فهى الأرضى وعارضة التوازن وحصان القفز والمتوازى، وللجمباز أنواع عديدة، مثل النط والبهلوانى والإيقاعى والفنى، الأيروبكس والأرضى.