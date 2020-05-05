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هتفطر إيه يا كابتن؟.. عبد الحميد بسيونى: فراخ مشوية وشوربة خضار وأرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفنى لطلائع الجيش الحالى، عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم الثانى عشر من شهر رمضان المبارك، وقال بسيونى إنه سيتناول "فراخ مشوية وشوربة خضار وأرز".

وكشف عبد الحميد بسيونى لاعب الإسماعيلى السابق أنه دائما يستغل شهر رمضان المعظم فى ختم القرآن وصلاة التراويح، مشيرا إلى أنه حزين لعدم الصلاة فى المساجد بسبب انتشار فيروس ، ويعوض ذلك بالصلاة فى المنزل مع أفراد أسرته.

 

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ويبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها لعدم انتشار ، ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

 

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة فى دول العالم أجمع.

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