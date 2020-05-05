شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. عبد الحميد بسيونى: فراخ مشوية وشوربة خضار وأرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفنى لطلائع الجيش الحالى، عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم الثانى عشر من شهر رمضان المبارك، وقال بسيونى إنه سيتناول "فراخ مشوية وشوربة خضار وأرز".
ويبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.
وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة فى دول العالم أجمع.
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