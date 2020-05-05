شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل فايلر عن الأهلى على طريقة جوزيه وفايتسا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الغموض يسيطر على مسابقة الدورى الممتاز المصرى، فالبرغم من المحاولات القوية من اتحاد الكرة لعودة النشاط الرياضى بجميع فئاته خلال الفترة المقبلة، إلا أن الظروف ربما تدفع مسئولى الجبلاية لإلغاء النشاط الكروى فى الموسم الحالى بسبب تفشى وباء كورونا القاتل والخوف من الاختلاط الذى يؤدى لنقل العدوى.

ومنذ توقف مسابقة الدورى فى منتصف مارس الماضى يصر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على الاستمرار مع الفريق مفضلا عدم السفر إلى بلاده، مؤكدا أن الوضع فى مصر آمن جدا ولا يحتاج للتوتر.

ورغم عدم وجود تدريبات للاعبين وأداء المران فى منازلهم طبقا للبرنامج الموضوع من فايلر الذى يتابعه عن قرب وبشكل مستمر، إلا أن السؤال الذى بدأ يطرح هل سيستمر فايلر مع الأهلى حال إلغاء مسابقة الدورى أم سيرحل على طريقة جوزيه وفايتسا.

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جوزيه

رحل مانويل جوزيه عن النادى الأهلى عام 2012 بعد توقف النشاط الرياضى وإلغاء النشاط الكروى بسبب اندلاع الثورة ودخول الدولة فى فترة من عدم الاستقرار على كل المستويات، وهو ما جعل المدير الفنى يفضل الرحيل مكتفيا بالفترة التى قضاها مع الفريق فى تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

فايتسا

رحل الألمانى فايتسا عن تدريب الأهلى موسم 1990 بعد تأهل المنتخب الوطنى لكأس العالم بإيطاليا من العام نفسه بعد غياب دام 56 عاما، وبالرغم من مرور الدور الأول للدورى، إلا أن محمود الجوهرى طلب من اتحاد الكرة إلغاء الدور الثانى واستبداله بدورة تنشيطية، على أن ينضم اللاعبين الدوليين لمعسكر مغلق مع المنتخب، وهو ما رفضه فايتسا وطلب فسخ عقده مع إدارة الأهلى معللا ذلك بعدم وجود ضرورة ملحة لبقائه بعدما تم إلغاء الدورى ليتم تصعيد محمود السايس كمديرا فنيا للقلعة الحمراء ويحصل على كأس الدورة التنشيطية.