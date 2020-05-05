شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأولمبية تواصل جلساتها مع الاتحادات لمناقشة خطة الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعات مناقشة خطط الاتحادات المتوقعة فى الفترة المقبلة بحضور اتحادات المصارعة والكاراتية والسلاح.

حضر الاجتماعات، اليوم، المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية وبحضور الأستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية وحضر ممثلا عن اتحاد المصارعة العميد عصام نوار رئيس الاتحاد وعن اتحاد السلاح الأستاذ عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد وعن اتحاد الكاراتية خالد جاد المولى المستشار الفني للاتحاد وحضر ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة وعبد الأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة بجانب إدارة الشئون الفنية باللجنة الأولمبية المصرية.

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد خاطب الاتحادات بضرورة وضع خطة لمدة 12 شهر لاستئناف النشاط الرياضي والاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بعد التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا.

كانت الاجتماعات بدأت يوم الخميس الماضي مع اتحادات الفروسية والجودو وألعاب القوى وتم استئنافها أمس الثلاثاء بحضور اتحادات الخماسي الحديث والملاكمة والريشة الطائرة والدرجات والرماية.

ومن المقرر في نهاية الجلسات إعداد تقرير كامل بنتيجة الاجتماعات والخطة المتوقعة لكل اتحاد، ووضع التصور العام لخطة الاتحادات استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية واستئناف النشاط؛ لمناقشته من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حتى يكون هناك خطة كاملة مسبقة لجميع الاتحادات.

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