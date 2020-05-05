شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة.. جدو يقود الفراعنة للفوز على غانا واعتلاء عرش أفريقيا 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك مباريات مثيرة تظل حاضرة فى أذهان متابعى الكرة المصرية، رغم مرور سنوات طويلة عليها، تظل حديث الصباح والمساء بين عشاق الساحرة المستديرة، يتذكرون أبطالها وأحداثها بمزيد من الإعجاب، ولعل من بينها مواجهة المنتخب المصرى مع نظيره الغانى فى كان 2010.

ففى 31 يناير 2010 توج منتخب مصر بطلا لقارة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى بعد فوزه على المنتخب الغانى بهدف دون رد أحرزه محمد ناجى جدو فى البطولة التى أقيمت فى أنجولا.

وقاد الفراعنة لهذا الإنجاز المعلم حسن شحاتة، وفاز جدو بلقب هداف البطولة الأفريقية برصيد 5 أهداف، وفاز أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق بلقب أحسن لاعب فى البطولة، وتوج عصام الحضرى بلقب أفضل حارس، وحصد أحمد فتحى جائزة اللعب النظيف.

مثل المنتخب فى المباراة النهائية: عصام الحضرى، هانى سعيد، وائل جمعة، أحمد فتحى، أحمد المحمدى، حسنى عبدربه، حسام غالى، أحمد حسن (كابتن الفريق)، سيد معوض، محمد زيدان، عماد متعب

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وفى الشوط الثانى دفع الكابتن حسن شحاتة بكل من محمد عبد الشافى بدلا من سيد معوض فى الدقيقة 57، ومحمد ناجى جدو بدلا من عماد متعب فى الدقيقة 71، والمعتصم سالم بدلا من أحمد فتحى فى الدقيقة 89.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.