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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يكشف صعوبة عودة الثلاثى الأجنبى حال استئناف الدورى، الأهلى يرفض بيع صلاح محسن نهائياً ويناقش عروض إعارته.

كشف مسئولو الزمالك، عن صعوبة عودة الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم والتونسى فرجانى ساسى، لاعبى الفريق الأبيض، خلال الوقت الحالى، إلى القاهرة، فى ظل تواجدهم بالمغرب وتونس، منذ توقف النشاط الكروى، الذى جاء ضمن الإجراءات التى اتخذت لتجنب انتشار فيروس كورونا، مما سيؤدى إلى صعوبة التحاقهم بالنادى الأبيض فى المرحلة المقبلة حال وجود أى قرار باستئناف النشاط الرياضى من عدمه.

تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بالتنسيق مع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، تقديم اقتراح إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية لإدراج أولمبياد طوكيو 2021 ضمن الأجندة الدولية فى العام الجديد، لاسيما أن الدورة الأولمبية 2020 التى تم تأجيلها عاما لم تكن مدرجة فى الأجندة الدولية.

يتمسك الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بعودة عمار حمدى صانع ألعاب الفريق الشاب بعد انتهاء فترة إعارته لطلائع الجيش بنهاية الموسم الجارى، نظرأ للحاجة لخدماته على المستوى الفنى.

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رفضت لجنة التخطيط بالأهلى بيع صلاح محسن مهاجم الفريق المعار لسموحة حتى نهاية الموسم بشكل نهائى بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد طلب نادى سموحة شراء اللاعب بشكل نهائى عقب ظهوره بمستوى جيد مع الفريق السكندرى.

أفرجت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن مبلغ 500 ألف جنيه من مستحقات الحكام المتأخرة، وقامت اللجنة بصرف المبلغ إلى ثلاثة مناطق وهى الفيوم وبورسعيد وكفر الشيخ.

وضع مسئولو الأهلى، مقترحاً لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه النادي بسبب تداعيات فيروس كورونا، يقضي بخصم جزء من نسبة مشاركة اللاعبين مع عدم الاقتراب من رواتبهم الشهرية.

اتفق مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر على صرف جزء من المستحقات المالية للاعبين بداية من يوم السبت المقبل على أن يوقع اللاعبون على مخالصة نهائية تفيد ذلك.